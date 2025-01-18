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02:02, 18 января 2025Мир

В США назвали условие для согласия Зеленского на переговоры с Россией

Джонсон: Зеленский согласится на переговоры, если Трамп прекратит помощь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, избранный американский президент Дональд Трамп сможет очень быстро закончить украинский конфликт, если перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву. «Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он [Зеленский] будет готов разговаривать с русскими», — считает Джонсон.

Он отметил, что команде Трампа предстоит понять, что у Москвы есть возможность не спешить с проведением переговоров, поскольку она в любом случае завершит конфликт на своих условиях.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта на территории Украины должны присутствовать представители Европы. Он также указал, что Киеву сегодня важно как можно быстрее дойти до любого формата переговоров.

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