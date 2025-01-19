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21:36, 19 января 2025Бывший СССР

В Раде сравнили Зеленского с собакой

Депутат Рады Федина сравнила Зеленского с собакой с психологическими проблемами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Депутат Верховной рады София Федина прокомментировала ситуацию на Украине и на фронте, сравнив лидера государства Владимира Зеленского с собакой, у которой есть психологические проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Политик предложила представить, что у нее есть две собаки, одну из которых пришлось отвести к специалисту. По ее словам, если хозяин не покажет, где место этой собаки, «тогда собака идет в тотальный разнос».

Она также извинилась за то, что сравнила Зеленского с собакой, однако отметила, что президент — наемный работник, который должен понимать, «где есть его место».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский издевается над собственным народом, одобряя насильственную мобилизацию. Он прикрепил видео случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области. На нем сотрудники ТЦК вышвырнули из автобуса женщину, которая пыталась помочь своему родственнику.

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