Депутат Рады Федина сравнила Зеленского с собакой с психологическими проблемами

Депутат Верховной рады София Федина прокомментировала ситуацию на Украине и на фронте, сравнив лидера государства Владимира Зеленского с собакой, у которой есть психологические проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Политик предложила представить, что у нее есть две собаки, одну из которых пришлось отвести к специалисту. По ее словам, если хозяин не покажет, где место этой собаки, «тогда собака идет в тотальный разнос».

Она также извинилась за то, что сравнила Зеленского с собакой, однако отметила, что президент — наемный работник, который должен понимать, «где есть его место».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский издевается над собственным народом, одобряя насильственную мобилизацию. Он прикрепил видео случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области. На нем сотрудники ТЦК вышвырнули из автобуса женщину, которая пыталась помочь своему родственнику.