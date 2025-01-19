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19:18, 19 января 2025Бывший СССР

В студии украинской радиостанции прогремел взрыв

В студии украинской радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Andrei_Diachenko / Shutterstock / Fotodom

В Киеве в студии украинской радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадала девушка 1999 года рождения. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет.

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