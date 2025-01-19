В студии украинской радиостанции прогремел взрыв

В студии украинской радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв

В Киеве в студии украинской радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадала девушка 1999 года рождения. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет.