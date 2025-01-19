В Турции задержали звезду OnlyFans A. A. V, желавшую переспать со 100 мужчинами

В Турции полицейские задержали звезду OnlyFans с ником A. A. V. (настоящее имя — Эзра Вандан) после публикации поста о желании переспать со 100 мужчинами за 24 часа. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Я не из тех, кто занимается сексом за деньги, я не занимаюсь проституцией. Как может государство таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении своего тела? Неужели у них нет более важных дел?» — написала A. A. V.

По словам девушки, в отделении полиции ее таскали и били, а также угрожали снять процесс на видео. Сама Вандан заявила, что публикация была сделана ради хайпа и она не преследует цели извлечь финансовую выгоду.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали известного фотографа, который выложил на платформе для взрослых OnlyFans снимки девушки без ее согласия.