Apple обвинили в получении сверхприбыли от приложений

FT: Apple не смогла объяснить прибыль 75 % с продажи приложений

Корпорация Apple не смогла ответить в суде, сколько она зарабатывает на приложениях в App Store. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В начале года представители Apple отвечают в лондонском суде по делу, связанном с антимонопольными исками против корпорации в Великобритании. Ранее IT-гиганта обвинил в том, что компания монополизировали рынок приложений App Store и получает прибыль с продажи каждой программы в размере около 75 процентов. В Apple заметили, что не могут оценить доход от приложений для iPhone.

О прибыли в размере 75 процентов ранее заявил адвокат Майкл Армитидж, представляющий интересы истцов. На вопрос суда о доли корпорации с дохода с продаж приложений финансовый директор Apple Кеван Парекх заявил, что не может ответить. «Я бы не сказал, что они точны», — заявил Парекх, комментируя цифры стороны, обвинившей Apple в создании монополии.

Кеван Парекх добавил, что эту прибыль «невозможно точно и осмысленно оценить». Он объяснил, что компания считает доход от продажи iPhone и цифровых услуг в целом.

Журналисты издания 9to5Mac заявили, что не верят, что Apple не может оценить размер прибыли от каждого проданного приложения. «Скорее, Apple не знает эту цифру, потому что не хочет ее знать», — подчеркнули специалисты.

Ранее журналисты CNBC отметили, что в четверг, 16 января, акции Apple упали на четыре процента, что стало худшим днем с 5 августа. Падение акций связано с проблемами компании на рынке Китая.