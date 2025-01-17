Apple пережила худший день из-за китайского рынка

CNBC: Акции Apple упали после того, как она потеряла лидерство на рынке Китая

В четверг, 16 января, акции Apple упали на четыре процента, что стало худшим днем с 5 августа. Об этом сообщило CNBC.

А по сравнению с последним пиковым значением декабря минувшего года снижение оценивается в 12 процентов.

Обрушение произошло после того, как исследовательская компания Canalys опубликовала отчет, из которого следует, что компания Apple не смогла удержать за собой первенство на китайском рынке смартфонов и уступила его местным производителям Vivo и Huawei.

По информации Financial Times поставки смартфонов Apple в Китай в 2024 году упали до 42,9 миллиона, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Это сократило долю рынка на четыре процентных пункта, до 15 процентов. Поставки в последнем квартале упали на 25 процентов в годовом исчислении.

Что касается поставок Vivo и Huawei, то они выросли на 11 и 37 процентов соответственно. Доля первой оценивается в 17, а второй в 16 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи смартфонов в России упали на четыре процента в денежном выражении, до 29,6 миллиона единиц. Лидером рынка по числу продаж остался китайский Xiaomi. Apple разместилась на пятом месте.

Известно также, что в минувшем году мировые продажи смартфонов увеличились на четыре процента. Крупнейшим поставщиком смартфонов осталась Samsung Electronics, потерявшая процент мирового рынка.