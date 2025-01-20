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08:19, 20 января 2025Бывший СССР

Армия России нанесла удар по скоплению ВСУ в районе Басов

Подпольщик Лебедев: В Сумской области ВС России ударили у станции Басы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Сумской области Украины Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в районе железнодорожной станции Басы, где было замечено скопление артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 00:45 прилетело в направлении железнодорожной станции Басы», — сообщил подпольщик. Он добавил, что рядом со станцией были замечены артиллеристы ВСУ.

Лебедев добавил, что там же скопилось большое количество тяжелой техники. О других подробностях не сообщается.

Ранее в подполье сообщили об еще одном ударе по позициям ВСУ в Сумской области. По его словам, удар был нанесен на восточной окраине Сум.

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