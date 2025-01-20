Армянский депутат провела антиазербайджанскую акцию в парламенте

Депутат Мкртчян устроила антиазербайджанскую акцию в парламенте Армении

Армянский депутат Анна Мкртчян устроила антиазербайджанскую акцию в парламенте страны, наклеив на трибуну карту с Карабахом в составе Армении. Об этом сообщило издание Media.az в Telegram.

«Этот шаг в очередной раз продемонстрировал, что Армения все еще не оставила свои территориальные претензии к Азербайджану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности парламента оперативно сняли изображение с трибуны.

Ранее в Азербайджане начался суд над бывшим госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном. По ходатайству обвиняемого ему предоставили еще десять дней на ознакомление с материалами дела. Заседание продолжится 27 января.