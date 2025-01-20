Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 20 января 2025Бывший СССР

Армянский депутат провела антиазербайджанскую акцию в парламенте

Депутат Мкртчян устроила антиазербайджанскую акцию в парламенте Армении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: PanoramaamTV / YouTube

Армянский депутат Анна Мкртчян устроила антиазербайджанскую акцию в парламенте страны, наклеив на трибуну карту с Карабахом в составе Армении. Об этом сообщило издание Media.az в Telegram.

«Этот шаг в очередной раз продемонстрировал, что Армения все еще не оставила свои территориальные претензии к Азербайджану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности парламента оперативно сняли изображение с трибуны.

Ранее в Азербайджане начался суд над бывшим госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном. По ходатайству обвиняемого ему предоставили еще десять дней на ознакомление с материалами дела. Заседание продолжится 27 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В запорожце Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Байден превентивно помиловал открестившегося от Трампа высокопоставленного соратника

      Десять украинских военных предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область

      Тимоти Шаламе заподозрили в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер

      Опровергнута информация о покупке волонтерами из Алушты защиты от мазута на свои деньги

      Россия собралась взять Белоруссию в партнеры в строительстве самолетов

      Глава МИД Армении отправился в Москву на переговоры с Лавровым

      Дан прогноз о разморозке оставшихся в России иностранных активов

      Командир ВСУ пожаловался на качество боеприпасов в Торецке

      В аэропорту Москвы объявили тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше