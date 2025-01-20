Банк России предложил повысить прозрачность выхода компаний на биржу

Банк России рассказал о возможных требованиях для новых IPO

Банк России предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций. Для этого, как следует из представленного для общественных консультаций доклада регулятора, нужно изменить содержание раскрываемой эмитентами информации и адаптировать ее под нужды розничных инвесторов, роль которых возросла на российском рынке акционерного капитала.

«Российский рынок акционерного капитала восстанавливает свой потенциал за счет внутренних ресурсов», — напомнили в ЦБ, указав, что для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость, в связи с чем считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов.