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17:53, 20 января 2025Экономика

Банк России предложил повысить прозрачность выхода компаний на биржу

Банк России рассказал о возможных требованиях для новых IPO
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Банк России предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций. Для этого, как следует из представленного для общественных консультаций доклада регулятора, нужно изменить содержание раскрываемой эмитентами информации и адаптировать ее под нужды розничных инвесторов, роль которых возросла на российском рынке акционерного капитала.

«Российский рынок акционерного капитала восстанавливает свой потенциал за счет внутренних ресурсов», — напомнили в ЦБ, указав, что для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость, в связи с чем считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов.

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