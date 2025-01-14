Назван ставший популярным на фоне роста ключевой ставки инструмент для инвестирования

Активы биржевых паевых инвестиционных фондов Мосбиржи подорожали в 4,4 раза

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на Мосбирже увеличилась в 2024 году в 4,4 раза, превысив 1 триллион рублей. «Фонды денежного рынка стали популярными на фоне повышения ключевой ставки», — говорится в сообщении на сайте площадки, в котором назвали статистические данные.

Уточняется, что более 90 процентов вложений в фонды составили средства частных инвесторов, а число россиян, которые пользуются этим инструментом для инвестирования, за год выросло более чем в три раза и превысило 1,3 миллиона.

Уникальность БПИФов объясняют на Мосбирже сочетанием низкого порога входа и высокого уровня диверсификации, на фоне чего за счет объединения капитала клиентов перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по сравнению с частными инвесторами — он вкладывается в ценные бумаги, которые формируют индекс, а клиент покупает долю в составленном по нему инвестиционном портфеле.

«Мы видим, что интерес к этому инструменту проявляют как начинающие, так и опытные инвесторы. И если первые видят в нем альтернативу депозитам, то вторые пользуются возможностью надежно припарковать капитал и получать доход, близкий к ключевой ставке», — прокомментировал директор по развитию денежного рынка площадки Дмитрий Даниленко.

Ранее стало известно, что Мосбиржа возобновит с 27 января утренние торги. Сессия на срочном рынке будет проводиться с 8:50 до 10:00, причем доступными останутся все инструменты, которые торгуются на основной сессии.