Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 14 января 2025Экономика

Назван ставший популярным на фоне роста ключевой ставки инструмент для инвестирования

Активы биржевых паевых инвестиционных фондов Мосбиржи подорожали в 4,4 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на Мосбирже увеличилась в 2024 году в 4,4 раза, превысив 1 триллион рублей. «Фонды денежного рынка стали популярными на фоне повышения ключевой ставки», — говорится в сообщении на сайте площадки, в котором назвали статистические данные.

Уточняется, что более 90 процентов вложений в фонды составили средства частных инвесторов, а число россиян, которые пользуются этим инструментом для инвестирования, за год выросло более чем в три раза и превысило 1,3 миллиона.

Уникальность БПИФов объясняют на Мосбирже сочетанием низкого порога входа и высокого уровня диверсификации, на фоне чего за счет объединения капитала клиентов перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по сравнению с частными инвесторами — он вкладывается в ценные бумаги, которые формируют индекс, а клиент покупает долю в составленном по нему инвестиционном портфеле.

«Мы видим, что интерес к этому инструменту проявляют как начинающие, так и опытные инвесторы. И если первые видят в нем альтернативу депозитам, то вторые пользуются возможностью надежно припарковать капитал и получать доход, близкий к ключевой ставке», — прокомментировал директор по развитию денежного рынка площадки Дмитрий Даниленко.

Ранее стало известно, что Мосбиржа возобновит с 27 января утренние торги. Сессия на срочном рынке будет проводиться с 8:50 до 10:00, причем доступными останутся все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше