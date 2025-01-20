CBS: Байден неожиданно взял охранника за руку, садясь в лимузин с Трампом

Уходящий президент США Джо Байден неожиданно взял охранника за руку, садясь в лимузин вместе с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом. Видеотрансляцию вел телеканал CBS News.

Трамп и Байден вместе со своими супругами провели традиционное чаепитие, после чего начали садиться в лимузин для того чтобы отправиться на Капитолийский холм. Сбираясь сесть в черный лимузин, Байден по неизвестной причине потрогал руку охранника, держащего дверь машины.

Затем политики вместе со своими супругами направились в сторону Капитолия для участия в официальной церемонии инаугурации Трампа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден и Трамп отправились в одном лимузине в Капитолий США на церемонию инаугурации. Как отмечают авторы материала, оба политика не ездили вместе четыре года назад во время присяги Байдена, но в этот раз решили вернуться к традиции.