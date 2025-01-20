Байден оставил письмо Трампу перед началом президентства

CNN: Байден оставил письмо Трампу, но отказался раскрыть содержание

Ушедший с поста президента США Джо Байден оставил письмо своему преемнику, вступившему в должность Дональду Трампу, но отказался раскрыть его содержание. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Да (...) Это касается только меня и Трампа», — ответил ушедший с поста 46-й президент Соединенных Штатов. При этом Байден добавил, что его главным посланием для всех являются такие слова как «радость» и «надежда».

Ранее Байден поприветствовал Трампа и его супругу в Белом доме перед инаугурацией словами «добро пожаловать домой». При этом по данным CNN президент-демократ «не скрывал обидных чувств, когда пожимал руку Трампу», приглашая его на традиционный чай и кофе перед приведением к присяге.