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21:47, 20 января 2025Мир

Байден оставил письмо Трампу перед началом президентства

CNN: Байден оставил письмо Трампу, но отказался раскрыть содержание
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ушедший с поста президента США Джо Байден оставил письмо своему преемнику, вступившему в должность Дональду Трампу, но отказался раскрыть его содержание. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Да (...) Это касается только меня и Трампа», — ответил ушедший с поста 46-й президент Соединенных Штатов. При этом Байден добавил, что его главным посланием для всех являются такие слова как «радость» и «надежда».

Ранее Байден поприветствовал Трампа и его супругу в Белом доме перед инаугурацией словами «добро пожаловать домой». При этом по данным CNN президент-демократ «не скрывал обидных чувств, когда пожимал руку Трампу», приглашая его на традиционный чай и кофе перед приведением к присяге.

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