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04:23, 20 января 2025Мир

Байден завершил последний рабочий день словами «никуда не ухожу»

Байден в последний день в качестве президента заявил, что никуда не уходит
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит», пишет РИА Новости.

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — заявил Байден в ходе выступления в штате Южная Каролина.

Последний полноценный рабочий день Байдена завершился посещением двух церквей. В утренние часы воскресенья он дал пресс-конференцию по вопросам палестинского урегулирования, но отказался отвечать на вопросы, так как его ждали на встрече. Во время своего первого выступления уходящий президент несколько раз запнулся.

Он представил собравшихся своих родственников, дочь, сына Хантера с супругой и ребенком. Однако Байден запнулся, когда рассказывал, какое убеждение о молитве они с супругой разделяют.

Ранее источники из администрации президента США рассказали, что обстановка в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. Уточняется, что он совершенно подавлен, и люди вокруг него тоже.

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