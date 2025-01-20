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10:18, 20 января 2025Россия

Больше ста домов получили повреждения в российском регионе из-за атак ВСУ

В Курской области 93 частных и 21 многоквартирный дом повреждены из-за ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

В Курской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни оказались повреждены свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов, его цитирует ТАСС.

«По обстрелам — у нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — сообщил он.

Как отчитался Дедов, за неделю специалисты установили 194 оконных блока из 831 поврежденного. Кроме того, удалось отремонтировать 10 кровель частных домов, еще три — в многоквартирных, отчитался врио председателя правительства, добавив, что работы планируется завершить до конца месяца.

Ранее стало известно, что Украина стягивает в Курскую область большое количество техники стран НАТО. Кроме того, под Суджу бросают одно из самых элитных подразделений — 73-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины. Близ российского города, как отмечалось, формируются три батальонные тактические группы.

ЖЗЛ
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