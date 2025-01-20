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11:59, 20 января 2025Силовые структуры

Бывшего адвоката заочно осудили в России по делу о госизмене

Суд в Крыму дал 18 лет экс-адвокату Хоменко за участие в боях на стороне Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма вынес заочный приговор в отношении 56-летнего бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко, который передавал Украине сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, проходивших службу на территории региона, и воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Сейчас он находится в розыске.

Как установил суд, Хоменко получил гражданство России в 2014 году. В период с октября 2020 года по февраль 2021-го он, находясь на территории Украины, начал сотрудничать с местной службой безопасности. По их заданию экс-адвокат собирал информацию о сотрудниках российских правоохранительных органов, проходивших службу на территории Крыма, и передавал полученные сведения.

Кроме того, с ноября 2022 года по июнь 2024-го Хоменко принимал участие в боях на стороне ВСУ в составе отдельной горно-штурмовой бригады в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Ранее стало известно о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который вторгся в Курскую область.

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