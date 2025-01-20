Дан прогноз о разморозке оставшихся в России иностранных активов

Reuters: Трамп может добиться разморозки активов застрявших в России

Судьба замороженных в России иностранных активов зависит от возможности урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин. Его процитировало Reuters.

По его словам, если администрация избранного президента США Дональда Трампа добьется урегулирования конфликта на Украине, то за этим может последовать разморозка некоторых иностранных активов, «застрявших в России».

Кроме того, есть мнение, что возвращение Трампа в Белый дом может заставить тех, кто хочет разорвать связи с Россией, изменить планы и они решат остаться.