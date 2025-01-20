Экономист спрогнозировал будущее доллара при Трампе

Экономист Ордов усомнился в быстрых изменениях курса доллара при Трампе

Быстрых изменений курса доллара после инаугурации президента США Дональда Трампа ждать не стоит, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее американской валюты после вступления в должность нового главы государства.

«С высокой вероятностью ничего быстро поменяться не может. Мы понимаем, что в связи с тем, что инфляция в Америке достаточно низкая, в этом отношении, наверное, на фоне ожидания некоторой турбулентности на мировых фондовых площадках, конечно, доверие к доллару может возрасти и тем самым есть перспектива к тому, чтобы в рамках цикличности он окреп. Это, наверное, приведет к ослаблению, по сути, всех основных валют по отношению к доллару», — сказал экономист.

По словам специалиста, дальнейшее развитие событий зависит от экономической политики Трампа.

Дальше все будет зависеть от того, насколько радикально Трамп решится выполнять те обязательства и по поддержке бизнеса, и по защите американской экономике, и по уходу из различного рода международных организаций Константин Ордов экономист

«Это создает дополнительную турбулентность, в которой предсказывать становится заметно сложнее. В общем и целом, мы видим, что американская экономика демонстрирует определенную предсказуемость и пока что, несмотря на то что отказ от доллара является неким мейнстримом на сегодня, боюсь, что в случае возникновения "черных лебедей", основные инвестиционные потоки могут быть направлены в долговые государственные американские инструменты, что тоже является психологической формой поддержки доллара на сегодняшний день», — заключил он.

Как считает экономист Михаил Беляев, в 2025 году курс доллара по отношению к рублю продолжит расти и может дойти до диапазона в 110-120 рублей.