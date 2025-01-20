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06:22, 20 января 2025Экономика

Финансист объяснила падение доходности самых выгодных вкладов

Финансист РЭУ Ермилова объяснила снижение доходности выгодных вкладов инфляцией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова заявила, что банковские вклады могут даже при самых выгодных ставках не приносить заявленный доход. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Ермилова объяснила снижение доходности выгодных вкладов инфляцией. По ее мнению, трех-шестимесячный депозит под 23-25 процентов позволит компенсировать и обесценивание рубля, и инфляцию.

«Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции», — отметила финансист.

Ранее Банк России заявил о стабилизации ставок по вкладам и кредитам на высоких уровнях. Комментарий регулятора приведет на сайте.

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