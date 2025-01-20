Глыба льда упала с летящего самолета и пробила крышу дома

PYOK: Глыба льда упала с самолета JetBlue и пробила крышу дома в Лос-Анджелесе

Глыба льда размером с арбуз упала с летящего самолета JetBlue и пробила крышу дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, инцидент произошел в январе 2024 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. Супруги Майкл Риз и Лия Феррарини спали в своем доме, когда неизвестный предмет пробил крышу в их спальне. Оказалось, что это был кусок льда с днища пассажирского лайнера.

Пара подала иск в суд против авиакомпании, обвинив их в халатности. В ходе расследования выяснилось, что подобные происшествия уже случались: первая глыба упала на жилой дом в Ширли, штат Массачусетс, летом 2023 года. Однако тогда перевозчик не предпринял попыток выяснить причину случившегося.

Лишь сейчас в ходе проверок стало известно, что в самолете обнаружена проблема с клапаном питьевой воды. В связи с этим днище лайнера замерзало, а куски льда падали вниз.

Произошедшее нанесло серьезный ущерб дому Риз и Феррарини, а также негативно сказалось на их психологическом состоянии.

В сентябре 2024 года дверь легкомоторного самолета Diamond DA40 отвалилась сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать.