Грузинского оппозиционера нашли в клипе Басты и российском фильме

Грузинский активист Андро Чичинадзе снимался в клипе Басты и фильме «Нина»

Грузинский актер Андро Чичинадзе, ставший символом протестов в Грузии, снимался в клипе у российского рэпера Басты. Об этом сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на телекомпанию POSTV.

Помимо участия в съемках музыкального видео Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты), Чичинадзе снимался в картине «Нина» российского режиссера Оксаны Бычковой, который был снят при поддержке Минкультуры России. Фильм вышел в прокат в 2023 году. На это обратили внимание в эфире грузинского телевидения.

«Так Чичинадзе борется с русским режимом в Грузии? Почему-то не заметили наши либералы съемок Чичинадзе в российском кинематографе?» — отметил ведущий телеканала POSTV Шалва Рамишвили.

Известно, что в Грузии Чичинадзе грозит до шести лет за применение насилия к представителям власти и участие в акциях протеста в конце прошлого года.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил поддержку действиям новоизбранного президента Дональда Трампа в борьбе с «глубинным государством», а также осудил либеральный фашизм.