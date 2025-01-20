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08:01, 20 января 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Рязанскую область

Рязанский губернатор Малков: При попытке атаки ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он.

В ночь на понедельник, 20 января, над Россией, по данным Минобороны, сбили 31 беспилотник. Больше всего — 14 летательных аппаратов — уничтожили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

В результате ночной атаки на предприятии в Калужской области начался пожар. Там возгорание возникло на окраине Калуги после падения обломков сбитого беспилотника. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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