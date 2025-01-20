Журналист Боуз: Наступление Российской армии в зоне СВО не ослабевает

Наступление Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не ослабевает, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Ситуацию в зоне СВО он оценил в публикации в соцсети X.

Говоря о неослабевающем наступлении Вооруженных сил (ВС) России, Боуз отметил, что российские военнослужащие окружили село Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Оборона Украины основана на попытках отступления с боем. Это и есть то, что Госдепартамент США называет "патовой ситуацией"?» — добавил журналист.

Ранее «Украинская правда» заявила, что одной из причин поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой является нехватка живой силы. Кроме того, как указали в издании, командование украинской армии на уровне подразделений в районе Великой Новоселки часто представляет ложные доклады, что выливается в прорывы линии фронта армией России.