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16:15, 20 января 2025Интернет и СМИ

Ирландский журналист оценил ситуацию в зоне СВО

Журналист Боуз: Наступление Российской армии в зоне СВО не ослабевает
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наступление Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не ослабевает, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Ситуацию в зоне СВО он оценил в публикации в соцсети X.

Говоря о неослабевающем наступлении Вооруженных сил (ВС) России, Боуз отметил, что российские военнослужащие окружили село Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Оборона Украины основана на попытках отступления с боем. Это и есть то, что Госдепартамент США называет "патовой ситуацией"?» — добавил журналист.

Ранее «Украинская правда» заявила, что одной из причин поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой является нехватка живой силы. Кроме того, как указали в издании, командование украинской армии на уровне подразделений в районе Великой Новоселки часто представляет ложные доклады, что выливается в прорывы линии фронта армией России.

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