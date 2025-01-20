Кошка лишила хозяйку работы и годовой премии

В Китае кошка отправила письмо начальнику хозяйки и лишила ее работы

В Китае кошка помогла хозяйке уволиться с работы. Об этом пишет South China Morning Post.

25-летняя женщина из муниципалитета Чунцин раздумывала о том, чтобы уволиться с работы. 5 января она написала заявление и сохранила его в черновиках в корпоративной почте. Она сомневалась в своем решении, поскольку ей нужны были деньги, чтобы прокормить девять живущих с ней кошек.

Однако одна из ее питомиц все решила за нее. Полосатая кошка запрыгнула на стол, где стоял ноутбук хозяйки с открытой почтой, и лапой нажала кнопку «отправить». Женщина вскоре обнаружила, что письмо отправлено. Она тут же отправила сообщение начальнику, в котором объясняла, что произошедшее было случайностью, но не получила ответа. В итоге женщина лишилась работы и годовой премии. Она поняла, что письмо отправила именно кошка, посмотрев кадры с камеры домашнего видеонаблюдения.

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