Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

Литовский военный пожаловался на право женщин носить длинные волосы в армии

Литовский военный пожаловался на право женщин, служащих в армии республики, носить длинные волосы, в то время как мужчинам это запрещено. Об этом сообщило издание Delfi.

«В армии установлены разные требования к внешнему виду военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин. Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются», — рассказал солдат.

Отмечается, что мужчина обратился с данной претензией в Службу контролера по равным возможностям, которая рекомендовала Вооруженным силам страны унифицировать требования к внешнему виду военнослужащих и создать для них более справедливые условия.

Ранее сейм Литвы запретил проходить службу в армии людям с гражданством недружественных стран. К ним, в том числе, относятся Россия, Белоруссия и Китай.