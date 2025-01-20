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14:26, 20 января 2025Бывший СССР

Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

Литовский военный пожаловался на право женщин носить длинные волосы в армии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литовский военный пожаловался на право женщин, служащих в армии республики, носить длинные волосы, в то время как мужчинам это запрещено. Об этом сообщило издание Delfi.

«В армии установлены разные требования к внешнему виду военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин. Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются», — рассказал солдат.

Отмечается, что мужчина обратился с данной претензией в Службу контролера по равным возможностям, которая рекомендовала Вооруженным силам страны унифицировать требования к внешнему виду военнослужащих и создать для них более справедливые условия.

Ранее сейм Литвы запретил проходить службу в армии людям с гражданством недружественных стран. К ним, в том числе, относятся Россия, Белоруссия и Китай.

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