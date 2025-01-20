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21:46, 20 января 2025Мир

Мелания Трамп захотела стать влиятельным человеком в администрации Трампа

CNN: Супруга Трампа Мелания решила принять более активное участие в его политике
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Супруга вступившего в должность президента США Дональда Трампа Мелания решила принять более активное участие в его политике. Об этом сообщает CNN в своей текстовой трансляции.

«Первая леди Мелания Трамп решила провести второй срок своего мужа более активно, часто присутствуя на встречах с ним и другими ключевыми членами его команды. Она также собирается давать новому президенту США советы по различным вопросам», — передает телеканал.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. В своей инаугурационной речи он заявил о том, что мощь США сможет остановить все войны в мире и принесет новый дух единства.

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