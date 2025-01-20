Молодежь неожиданно прозвала один популярный пуховик безвкусицей

Молодежь неожиданно объявила безвкусицей популярную куртку бренда North Face, который стал вирусным за последние месяцы. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о черном пуховике, который стал трендом у представителей поколения Z. Однако вскоре пользователи сети принялись критиковать купленную вещь в своих роликах, поскольку она обрела чересчур широкую популярность. «Мне нравился мой пуховик, но сейчас появилось ощущение, что он портит любой образ», — посетовала блогерша Элла Бантинг.

Вслед за ней недовольство высказала инфлюэнсер Рина Домбровска, посчитавшая пуховик неподходящим ко всем вещам в своем гардеробе. Публикация девушки набрала 18 миллионов просмотров. В аналогичных вирусных видео авторы выбрасывают верхнюю одежду или скрывают название марки на ткани. «Мы не должны носить одни и те же вещи», — говорят они в видео.

Ранее в январе сообщалось, что трендом в 2025 году стали чепчики.