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13:49, 20 января 2025Ценности

Молодежь неожиданно прозвала один популярный пуховик безвкусицей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Молодежь неожиданно объявила безвкусицей популярную куртку бренда North Face, который стал вирусным за последние месяцы. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о черном пуховике, который стал трендом у представителей поколения Z. Однако вскоре пользователи сети принялись критиковать купленную вещь в своих роликах, поскольку она обрела чересчур широкую популярность. «Мне нравился мой пуховик, но сейчас появилось ощущение, что он портит любой образ», — посетовала блогерша Элла Бантинг.

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Вслед за ней недовольство высказала инфлюэнсер Рина Домбровска, посчитавшая пуховик неподходящим ко всем вещам в своем гардеробе. Публикация девушки набрала 18 миллионов просмотров. В аналогичных вирусных видео авторы выбрасывают верхнюю одежду или скрывают название марки на ткани. «Мы не должны носить одни и те же вещи», — говорят они в видео.

Ранее в январе сообщалось, что трендом в 2025 году стали чепчики.

Вот это да!
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