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18:52, 20 января 2025Россия

Москвичка потеряла двух мужей в один день

Жительница Москвы в один день лишилась бывшего и нынешнего мужа из-за алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Москвы в один день лишилась двоих мужей. О случае в столице сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Обоих мужчин — бывшего и нынешнего мужей — москвичка нашла без признаков жизни в квартире на юге города. Предположительно, они оба насмерть отравились некачественным алкоголем — на кухне рядом с телами нашли пустые бутылки.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета отравилась из-за употребления спирта. Во время празднования дня рождения женщина выпила напиток, вкус которого показался ей странным. После этого у россиянки пропало зрение. Выяснилось, что она выпила метанол вместо обычного (этилового) спирта.

ЖЗЛ
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