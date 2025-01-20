Москвичка потеряла двух мужей в один день

Жительница Москвы в один день лишилась бывшего и нынешнего мужа из-за алкоголя

Жительница Москвы в один день лишилась двоих мужей. О случае в столице сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Обоих мужчин — бывшего и нынешнего мужей — москвичка нашла без признаков жизни в квартире на юге города. Предположительно, они оба насмерть отравились некачественным алкоголем — на кухне рядом с телами нашли пустые бутылки.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета отравилась из-за употребления спирта. Во время празднования дня рождения женщина выпила напиток, вкус которого показался ей странным. После этого у россиянки пропало зрение. Выяснилось, что она выпила метанол вместо обычного (этилового) спирта.