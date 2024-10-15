В российском городе продавщица алкомаркета ослепла после употребления одного напитка

В Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета ослепла после употребления алкоголя

В Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета ослепла после употребления одного напитка. Об этом пишет «Mash на Мойке» в своем Telegram-канале.

По данным канала, недавно россиянка отмечала свой 35-й юбилей, в том числе употребляла алкоголь. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и перестала видеть. Женщину экстренно доставили в одну из больниц в российском городе.

Предварительно, медики диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление метанолом. Врачам она рассказала, что «вкус у напитка был как минимум странный».

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Известно, что женщина работала продавцом в алкомаркете в Колпино.

Ранее в Забайкалье шесть девушек отравились бесплатным алкоголем в одном из ночных клубов. Их госпитализировали.