Мужчина остановил убегающего вора при помощи приема джиу-джитсу и попал на видео

В Бразилии мужчина поймал укравшего сумку вора при помощи джиу-джитсу

В Бразилии прохожий поймал укравшего сумку вора при помощи приемов джиу-джитсу. Издание Daily Mail обратило внимание на зрелищные кадры задержания.

39-летний Лукас де Падуа Виллегас высаживал пожилую мать возле магазина, когда услышал, как кто-то кричит: «Ловите вора». Мужчина быстро перебежал через дорогу, где навстречу ему бежал преступник с украденной сумкой. Как только они с вором поравнялись, Виллегас, с детства занимавшийся боевыми искусствами, остановил убегающего мужчину и уложил его на лопатки. Затем он обездвижил вора и сжал его голову ногами, чтобы он не смог сбежать. В это время к ним подбежал хозяин сумки.

Неудачливого вора арестовала полиция. Виллегас позднее рассказал, что преступник угрожал ему и пытался убедить, что у него есть оружие. Однако бразилец разгадал его уловку: он заметил, что на противнике слишком обтягивающая одежда, под которой невозможно спрятать пистолет.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали клерка, который по ночам угонял мотоциклы. Как оказалось, украденные мопеды он продавал родственникам. Обвиняемый использовал для совершения преступлений универсальный ключ.