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12:55, 20 января 2025Силовые структуры

Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

В Киришах полиция задержала мужчину, подкурившего сигарету от Вечного огня
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области 33-летний мужчина подкурил сигарету от Вечного огня и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует ролик с камер наблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник прогуливается вдоль Вечного огня на проспекте Победы в Киришах и оглядывается вокруг. После этого он подходит к мемориалу и прикуривает сигарету.

Мужчину задержали прибывшая на место полиция. Его доставили в отдел.

Ранее житель города Ирбит Свердловской области прикурил от Вечного огня и стал фигурантом уголовного дела.

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