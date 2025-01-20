МВД: В Чечне, Ингушетии и Дагестане самая низкая преступность за 2024 год

МВД составило рейтинг регионов России по уровню преступности. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации МВД, как и в прошлом году лидером рейтинга стала Чеченская Республика. Там в 2024 году было зарегистрировано 17 преступлений на 10 тысяч жителей. На втором месте — Республика Ингушетия. Здесь 37 преступлений, а на третьем месте — Республика Дагестан с показателем 43 преступления. Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии, Ненецком автономном округе и в Республике Алтай. Так, в 2024 году в республике зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

По данным агентства, правоохранители сообщают, что за 2024 год в стране было зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений. Это на 1,8 процента меньше, чем за 2023 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах зафиксировано снижение тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в России отмечен рост уровня преступности среди мигрантов — иностранные граждане совершили в этом году 23,8 тысячи криминальных деяний.