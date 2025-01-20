На Украине отреагировали на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

Глава НОК Гутцайт назвал смену гражданства гимнастом Ковтуном неприемлемой

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт отреагировал на решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Его слова приводит Tribuna.

Гутцайт назвал поступок спортсмена неприемлемым. «Я считаю, это нехороший поступок. В такое время нужна только поддержка Украины, а не бежать из Украины», — заявил глава НОК страны.

18 января Ковтун подал заявление на получение паспорта Хорватии, где живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачева-Надюк.

Ковтун — серебряный призер Олимпийских игр-2024 в упражнениях на брусьях. Также в его активе серебро и бронза в личном многоборье на чемпионатах мира и восемь медалей на чемпионатах Европы.