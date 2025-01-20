На Украине задержали командира скандальной элитной бригады ВСУ

ГБР Украины задержало командира элитной 155-й механизированной бригады ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего командира скандальной элитной 155-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил республики (ВСУ) Дмитрия Рюмшина. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«ГБР задержало бывшего командира 155 ОМБр имени Анны Киевской, при котором СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») в бригаде приобрело массовый характер», — подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что Рюмшин подозревается в преднамеренном невыполнении служебных обязанностей. Как подчеркивает ГБР Украины, офицер знал о масштабах дезертирства в бригаде, но в течение 2024 года не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения о подобных случаях.

155 ОМБр ВСУ «Анна Киевская» оказалась в центре скандала в начале января 2025 года. Еще до прибытия на передовую из подразделения бежали около 30 процентов военнослужащих, а всего через несколько недель после начала боев бригада полностью утратила боеспособность и де-факто была расформирована.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о задержании нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ, включая Рюмшина. Журналист добавил, что военных подозревают в халатности и потере управления войсками.