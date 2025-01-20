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21:20, 20 января 2025Интернет и СМИ

На Западе возмутились зверствами ВСУ в Курской области

Журналист Боуз обвинил НАТО и ЕС в зверствах ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил НАТО и Европейский союз в преступлениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, украинские военные грабили, терроризировали и «зверски казнили мирных жителей». «Вооружены, финансируются и оправдываются НАТО и ЕС», — отметил журналист.

17 января Минобороны России сообщило об освобождении села Русское Поречное. Позже стало известно, что в подвалах населенного пункта нашли замученных бойцами ВСУ мирных жителей без признаков жизни.

В начале августа 2024 года ВСУ обстреляли приграничный город Суджа и прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. За последние дни в результате атак со стороны украинских военных оказались повреждены свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов.

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