Боец «Севера» рассказал об увиденном в подвалах с замученными ВСУ жителями Курской области

Часть замученных ВСУ под Курском россиян имела на телах следы от пуль

Некоторые из замученных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян, найденных в подвалах села Русское Поречное Курской области, имели на телах следы от пуль. Подробности об увиденном раскрыл боец российской группировки войск «Север», рассказ которого опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

По словам военнослужащего, он был в составе подразделений, которые заняли Русское Поречное, и лично спустился в два подвала, где были обнаружены гражданские без признаков жизни. В одном из помещений нашли, предположительно, двух женщин и трех мужчин. «Связаны руки, следы гематом. Их били, пытали», — поделился солдат.

Во втором подвале он увидел тела пожилых мужчины и женщины, на которых также заметили следы побоев. Боец считает, что причиной их смерти стал взрыв гранаты.

О найденных в подвалах села Русское Поречное в Суджанском районе мирных жителях, замученных военнослужащими ВСУ, стало известно 19 января. Как сообщили бойцы «Севера», украинцы пытали пожилых россиян, которые не успели эвакуироваться. По их словам, гражданских загнали в подвал, кинув внутрь несколько гранат. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 января, с начала вторжения Киев потерял более 50 310 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.