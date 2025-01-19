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15:17, 19 января 2025Бывший СССР

Против украинских боевиков возбудили уголовное дело из-за зверств в российском селе

РЕН ТВ: Против причастных к зверствам в Русском Поречном возбудили дело
Екатерина Ештокина

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Против украинских боевиков возбудили уголовное дело из-за зверств в российском селе Русское Поречное Курской области. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Сообщается, что дело завели в отношении причастных к издевательствам над мирным населением в упомянутой территории. Известно, что в январе текущего года были найдены без признаков жизни семь мирных людей, которые укрывались в подвале жилого дома.

Ранее в январе российские военные рассказали о замученных украинцами стариках в Курской области. По их словам, они нашли неживыми как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат.

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