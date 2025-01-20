Назван срок возвращения снега в Москву

Синоптик Позднякова: Снег вернется в Москву 21 января

Во вторник, 21 января, в Москве ожидается возвращение температуры к климатической норме и небольшой снег. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

«То есть завтрашний день будет, наверное, единственный, который похож на январский», — отметила эксперт. Она добавила, что минимальная температура в столице достигнет минус семи-девяти градусов, а максимальная дневная температура — минус четырех-шести градусов.

Снег также ожидается ночью и днем в среду, когда дневная температура поднимется до минус двух-четырех градусов, что на четыре градуса превышает норму. Затем произойдет потепление. «До конца недели ночью у нас будет облачно с прояснениями и местами небольшой снег, а в дневные часы будет фаза слабых или небольших осадков», — рассказала Позднякова.

Ранее стало известно, что в 2025 году январь в Москве оказался аномально теплым. Средняя суточная температура в первой половине месяца составила минус 0,9 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы.