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09:56, 20 января 2025Россия

Названа цель атаки украинских дронов в Казани

Мэр Казани Метшин: Целью украинских дронов в городе были оборонные заводы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Объектом атаки украинских дронов в Казани были оборонные заводы города. Эту цель назвал мэр Ильсур Метшин, его слова приводит портал 116.RU.

По словам Метшина, для отражения атаки была задействована система противовоздушной обороны.

«Целью [атаки] являлись оборонные заводы (...) Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники», — заявил чиновник.

По информации от Минобороны России, всего над Татарстаном было сбито три беспилотника. Как ранее сообщал Mash, одной из целей Вооруженных сил Украины был вертолетный завод. В его сторону были запущены реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

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