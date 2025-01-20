Названа цель атаки украинских дронов в Казани

Мэр Казани Метшин: Целью украинских дронов в городе были оборонные заводы

Объектом атаки украинских дронов в Казани были оборонные заводы города. Эту цель назвал мэр Ильсур Метшин, его слова приводит портал 116.RU.

По словам Метшина, для отражения атаки была задействована система противовоздушной обороны.

«Целью [атаки] являлись оборонные заводы (...) Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники», — заявил чиновник.

По информации от Минобороны России, всего над Татарстаном было сбито три беспилотника. Как ранее сообщал Mash, одной из целей Вооруженных сил Украины был вертолетный завод. В его сторону были запущены реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».