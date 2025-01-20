ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

Над Казанью произошли взрывы после атаки дронов ВС Украины

Рано утром в понедельник, 20 января, в Казани раздалась серия взрывов — над городом сработала система противовоздушной обороны. В пресс-службе главы Республики Татарстан позже сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленные предприятия в городе.

Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет пресс-служба главы Республики Татарстан

Как пишет Mash, целью ВСУ, в частности, был вертолетный завод. В его сторону были запущены реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

Фото: РИА Новости

На данный момент все предприятия в республике работают в штатном режиме. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий.

Над городом прогремела волна взрывов

Всего местные жители слышали три волны взрывов в промежутке между 4:30 и 6:50. В некоторых районах города прозвучали сирены.

В 05:50 Росавиация объявила об ограничениях на полеты в аэропорту Казани, а в 06:45 аналогичные меры были введены над Нижнекамском. На момент написания материала воздушные гавани все еще временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Позже возле жилого дома в Казани нашли осколок беспилотника. Как рассказали очевидцы, сначала осколок дрона попал на крышу здания, а затем рухнул возле подъезда.

Минобороны отчиталось об уничтожении одного дрона над Татарстаном

По официальным данным Министерства обороны РФ, всего над территорией страны был сбит 31 беспилотник. Больше всего — 14 летательных аппаратов — уничтожили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате массированной атаки на предприятии на окраине Калуги начался пожар — туда упали обломки беспилотника. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ за ночь выпустили по региону четыре ракеты HIMARS и свыше десяти беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.