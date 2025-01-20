В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

Журналист Юнашев: Встреча Трампа и Путина состоится не раньше марта 2025 года

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится не раньше марта 2025 года. Об этом сообщает в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле и Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Не уверен, что это будет зимой», — заявил один из собеседников журналиста.

По данным источников, сначала между лидерами должен состояться телефонный разговор. Есть вероятность, что после него будут даны указания к подготовке личной встречи Трампа и Путина. Собеседники Юнашева отметили, что в настоящее время можно лишь спекулировать на тему сроков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским лидером через несколько дней после инаугурации.