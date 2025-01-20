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20:29, 20 января 2025Из жизни

Незнакомцы собрали 51 миллион рублей на ремонт дома пожилой женщины и довели ее до слез

В США мужчина спас пожилую женщину от штрафа и собрал для нее 51 миллион рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: SBMowing / Tiktok

В американском штате Канзас 26-летний мужчина по имени Спенсер помог пожилой женщине справиться с сорняками на участке и организовал сбор денег на ремонт ее дома. Об этом пишет People.

Спенсер — владелец компании по уходу за газонами в городе Уичито. Летом 2024 года к нему обратился друг и попросил помочь одинокой женщине по имени Бет. Ей было около 80 лет, и из-за проблем со здоровьем ей было тяжело ухаживать за своим двором. Он зарос сорняками, что не устраивало местные власти. Они стали угрожать женщине штрафом в размере 240 долларов (24,5 тысячи рублей), которые она бы не смогла заплатить сама. Спенсер согласился спасти положение Бет бесплатно. Он рассказал, что работал на участке женщины около восьми часов — настолько тот оказался запущен.

Мужчина признался, что Бет невозможно не любить, поэтому анонсировал в социальных сетях фонд помощи для нее. В конце концов благодаря неравнодушным подписчикам ему удалось собрать 500 тысяч долларов (51 миллион рублей). Это довело пожилую женщину до слез. Она читала все добрые сообщения, которые ей передали через Спенсера, и не могла понять, почему о ней так заботятся незнакомцы.

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Теперь Спенсер планирует помочь Бет использовать собранные деньги с умом. Он намерен сделать так, чтобы по ее участку и дому можно было перемещаться на инвалидном кресле. Кроме того, Спенсер хочет заплатить компании по стрижке газона на несколько лет вперед, чтобы они регулярно приходили к Бет и убирали ее двор.

Ранее сообщалось, что в США учащиеся из штата Род-Айленд собрали 15 тысяч долларов, чтобы помочь охраннику своего колледжа поехать в Нигерию. Оказалось, что мужчина не был на родине и не видел семью уже 11 лет.

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