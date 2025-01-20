Очевидцы сообщили о взрывах над Рязанью

Shot: очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Рязанью

Очевидцы сообщили о том, что над Рязанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

«Три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут были слышны на окраине города около 2 часов ночи. Над городом были видны яркие вспышки», — говорится в публикации.

Предварительно, силы ПВО сбивали украинские беспилотники. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало. Также о громких звуках сообщили жители сел Мушковатово и Секиотово Рязанской области.

В ночь на 20 января в Калужской области сбили два беспилотника — один на окраине Калуги, еще один в Перемышльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

