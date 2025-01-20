Опубликовано первое видео Трампа в должности президента

Опубликовано первое промовидео Трампа в должности 47-го президента

Сразу после инаугурации было опубликовано первое промовидео президента США Дональда Трампа в должности 47-го президента Соединенных Штатов. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале Белого дома.

Видео не содержит каких-либо слов и фрагментов речи нового американского лидера. На нем можно заметить кадры из инаугурации Трампа, кадры подписания им первых указов еще в период своего первого президентского срока. Кроме того, видео содержит большое количество кадров с военными, в том числе как их приветствует новый президент США.

Запись заканчивается изображением Белого дома с подписанным именем Трампа в качестве президента.

Ранее сразу после принесение присяги о вступлении в должность главы государства Белый дом опубликовал фото с лозунгом Трампа America is back (англ. — «Америка вернулась»). В частности, на фото изображен улыбающийся президент, указывающий пальцем на одного из своих сторонников, стоящего в толпе.