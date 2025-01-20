Опубликовано видео вручения ХАМАС памятных подарков освобожденным израильским заложницам

Вручение ХАМАС подарков на память израильским заложницам попало на видео

Две из недавно освобожденных из сектора Газа израильских заложниц, Эмили Дамари и Роми Гонен, которые содержались вместе в плену, были вынуждены принять участие в постановочной церемонии, на которой представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили им «подарки и сувениры» на память. Вручение подарков попало на видео, сообщает РБК.

На кадрах видно, как заложницы садятся в машину, а боевики вручают им подарочные пакеты.

Как уточняет The Jerusalem Post, в пакетах находилась фотография сектора Газа. Террористы ХАМАС также выдали выжившим «сертификаты об освобождении» и заставили женщин позировать с ними для фотографии.

Ранее в Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Женщины прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медпомощь. Уточняется, что одна из заложниц лишилась двух пальцев.