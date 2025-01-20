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11:03, 20 января 2025Мир

Опубликовано видео вручения ХАМАС памятных подарков освобожденным израильским заложницам

Вручение ХАМАС подарков на память израильским заложницам попало на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Две из недавно освобожденных из сектора Газа израильских заложниц, Эмили Дамари и Роми Гонен, которые содержались вместе в плену, были вынуждены принять участие в постановочной церемонии, на которой представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили им «подарки и сувениры» на память. Вручение подарков попало на видео, сообщает РБК.

На кадрах видно, как заложницы садятся в машину, а боевики вручают им подарочные пакеты.

Как уточняет The Jerusalem Post, в пакетах находилась фотография сектора Газа. Террористы ХАМАС также выдали выжившим «сертификаты об освобождении» и заставили женщин позировать с ними для фотографии.

Ранее в Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Женщины прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медпомощь. Уточняется, что одна из заложниц лишилась двух пальцев.

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