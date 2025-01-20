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04:58, 20 января 2025Мир

В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

Ynet: освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС подарки на память
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, лишилась двух пальцев руки. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября

пресс-служба МИД Израиля

Женщины прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь, рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они доставлены в медицинский центр «Шиба» района Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля.

Три заложницы были переданы ХАМАС Международному комитету Красного Креста (МККК). По данным телеканала Al Arabiya, первой оказалась 23-летняя танцовщица Роми Гонен, которая была похищена с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. Она несколько часов пряталась от боевиков, но была обнаружена и ранена в руку. Второй освобожденной заложницей назвали Дорон Штайнбрехер — 30-летнего ветеринара. Она была захвачена вооруженными людьми на юге Израиля и успела сообщить об этом родственникам по телефону.

Третьей освобожденной заложницей оказалась 28-летняя Эмили Дамари — израильтянка, выросшая в Лондоне. Она была похищена из своего дома в кибуце Кфар-Аза и ранена в руку.

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1 октября 2024

Освобожденные в Газе заложницы получили «подарки на память» от ХАМАС

Трое израильских заложниц, освобожденные после нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты «с подарками» от радикалов ХАМАС, рассказал портал Ynet.

По данным издания, в бумажных пакетах с символикой ХАМАС лежали «подарки и сувениры», включая открытки с видами Газы. Женщинам также вручили «сертификаты об освобождении».

Представители движения заявили, что по пятницам начнут формировать и отправлять посредникам списки заложников, которых затем будут передавать израильской стороне. Сама передача людей будет проходить по субботам.

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Соглашение о прекращении огня вступило в силу после задержки со стороны ХАМАС

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заключенное между Израилем и палестинским радикальным движением, вступило в силу в 12:15 19 января. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС передало посредникам согласие на прекращение огня в анклаве 15 января. Также представители движения отметили, что согласны на обмен пленными.

Перемирие сопровождалось сложностями: в частности, палестинское движение задержало передачу списка заложников, которых должны освободить в рамках сделки, объясняя это техническими причинами. Нетаньяху дал израильской армии распоряжение не прекращать огонь до передачи списка заложников со стороны ХАМАС.

Ожидается, что в течение первых 42 дней ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

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