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16:07, 19 января 2025Мир

ХАМАС запланировал освобождать заложников по субботам

N12: ХАМАС запланировал освобождение заложников по субботам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС договорилось о порядке передачи заложников Израилю. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

По информации медиа, в ХАМАС заявили, что по пятницам начнут формировать и отправлять посредникам списки заложников, которых затем будут передавать израильской стороне. Сама передача людей будет проходить по субботам.

Порядок был сформирован в рамках соглашения о прекращении огня в сектора Газа, вступившего в силу 19 января в 12:15 по Москве. Уточняется, что огонь должны были прекратить на три часа раньше, однако представители движения ХАМАС не успели передать посредникам имена освобождаемых заложников.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что долговечность перемирия Израиля и ХАМАС зависит от мудрости лидеров конфликтующих сторон. «Людей, бывает, ставит на место здравый смысл только тогда, когда что-то случается совсем страшное», — подчеркнула Журова.

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