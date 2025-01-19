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22:54, 19 января 2025Мир

Одна из освобожденных израильских заложниц лишилась двух пальцев

МИД Израиля: одна из освобожденных из Газы заложниц лишилась двух пальцев руки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, лишилась двух пальцев руки. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля, передает РИА Новости.

«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Порядок был сформирован в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вступившего в силу 19 января в 12:15 по Москве. Уточняется, что огонь должны были прекратить на три часа раньше, однако представители движения ХАМАС не успели передать посредникам имена освобождаемых заложников.

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