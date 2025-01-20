Отец фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова отказался верить в виновность сына

Отец Падиева не верит в виновность сына по делу об убийстве генерала Кириллова

Начало событий в новости Отец арестованного по делу о теракте против генерала Кириллова фигуранта рассказал о сыне

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, отказался верить в виновность сына. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он сказал, что его сын не мог сделать ничего плохого. «Это 100 процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было», — заявил мужчина.

Ранее он рассказал, что давно не виделся с сыном. Мужчина отметил, что они перестали поддерживать связь после того, как он женился во второй раз. «Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — сказал Падиев-старший.