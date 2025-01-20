Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:44, 20 января 2025Силовые структуры

Отец арестованного по делу о теракте против генерала Кириллова фигуранта рассказал о сыне

Отец Падиева, фигуранта в деле об убийстве генерала Кириллова, не общается с ним
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бехан Падиев — отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, не общается с сыном около десяти лет. Об этом он рассказал РИА Новости в интервью.

По данным агентства, 60-летний мужчина проживает двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа, расположенном на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Там он живет вместе со своей второй женой. Он рассказал, что его сын в этом доме никогда не проживал. По его словам, молодой человек всю жизнь провел в Карабулаке вместе со своей матерью — его первой женой, и еще тремя их детьми. Мужчина подчеркнул, что давно не виделся с сыном. Он отметил, что они перестали поддерживать связь после того, как он женился во второй раз. «Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — сказал отец фигуранта.

По информации РИА Новости, Падиев-старший раньше работал водителем на грузовике КамАЗ, а сейчас он ушел на пенсию из-за того, что страдает болезнью Паркинсона.

16 января суд арестовал Рамазана Падиева. По версии следствия, Падиев и второй фигурант Батухан Точиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Украина выпустила по региону России четыре ракеты и свыше десяти беспилотников

      Кандидат в премьеры Канады с украинскими корнями пообещала дать сдачи Трампу

      Москвичам назвали время окончания оттепели

      Армия России нанесла удар по скоплению ВСУ в районе Басов

      Стало известно об упавшем на жилой дом осколке беспилотника в российском городе

      Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

      В подполье сообщили об ударах по аэродрому ВСУ в Сумской области

      Число банков с иностранным участием в России упало до минимума

      Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше