Отец арестованного по делу о теракте против генерала Кириллова фигуранта рассказал о сыне

Отец Падиева, фигуранта в деле об убийстве генерала Кириллова, не общается с ним

Бехан Падиев — отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, не общается с сыном около десяти лет. Об этом он рассказал РИА Новости в интервью.

По данным агентства, 60-летний мужчина проживает двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа, расположенном на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Там он живет вместе со своей второй женой. Он рассказал, что его сын в этом доме никогда не проживал. По его словам, молодой человек всю жизнь провел в Карабулаке вместе со своей матерью — его первой женой, и еще тремя их детьми. Мужчина подчеркнул, что давно не виделся с сыном. Он отметил, что они перестали поддерживать связь после того, как он женился во второй раз. «Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — сказал отец фигуранта.

По информации РИА Новости, Падиев-старший раньше работал водителем на грузовике КамАЗ, а сейчас он ушел на пенсию из-за того, что страдает болезнью Паркинсона.

16 января суд арестовал Рамазана Падиева. По версии следствия, Падиев и второй фигурант Батухан Точиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.