Суд взял под стражу фигуранта дела о теракте против российского генерала

Суд арестовал Падиева по делу о теракте против генерала Кириллова

Начало событий в новости Суд закроет заседание по аресту фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия подсудимый заключен под стражу на срок 1 месяц 3 суток, то есть до 17 февраля. Слушания проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, Батухан Точиев и Падиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.